Atp Challenger 175 Phoenix 2024 | Berrettini-Cazaux sospesa per pioggia | si riprenderà dal 6-3 per il francese

(Di venerdì 15 marzo 2024)protagonista in quel di, dove è in corso il ricco ATP175. Il match di ottavi di finale tra Matteoe Arthurè stato infatti interrotto al termine del primo set. Un parziale lottato, durato ben 45 minuti, che alla fine ha premiato il giovane tennista transalpino con il punteggio di 6-3 grazie a un break ottenuto a zero nel sesto gioco. La sfidaquesta sera attorno alle 21:00 ora italiana, con il vincente del match che tornerà poi in campo nel corso della notte per sfidare Atmane nei quarti di finale. SportFace.