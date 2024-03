Atletica | Iapichino alle Fiamme Oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Firenze, 15 marzo 2024 – Larissa, primatista italiana assoluta e promesse al coperto del salto in lungo con 6.97, vicecampionessa europea indoor 2023 è ufficialmente entrata a far parte delleOro della Polizia di Stato. Larissa segue le orme del padre Gianni, ex atleta delleOro e primatista italiano del salto con l'asta, attualmente suonatore. Un ritornoorigini per la giovane studentessa in giurisprudenza, che commenta così questa nuova avventura: "Sono molto orgogliosa di entrare a far parte del Gruppo SportivoOro, un ritornoorigini che un po' si compie. Grazie a tutto lo staff, ai miei nuovi colleghi e al direttore tecnico Sergio Baldo, che mi hanno fatto sentire da subito amata e ...