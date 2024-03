Atalanta Sporting | in Portogallo scrivono | «Gli italiani sanno sfruttare gli errori degli altri»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024)CP, inil giornalista Delgado su A Bola analizza la sconfitta dei biancoverdi in Europa La rete del vantaggio di Gonçalves con il giocatore che si fa male ed è costretto a uscire. Poi, l’avere chiuso il primo tempo in vantaggio ed essersi trovati addirittura sotto dopo un quarto d’ora nella ripresa. Infine, Paulinho solo davanti al portiere che tenta un pallonetto e la risposta di Musso che apre le braccia e non fa passare la sfera. La lista dei rimpianti per loLisbona non è banale. Il giornalista José Manuel Delgado, su A Bola, trae queste conclusioni: «Ogni partita ha la sua storia, e se una settimana fa, a Lisbona, lo, con una notevole fortuna, è uscito vivo dal duello con l’, e ha continuato a sognare il passaggio ai quarti di ...