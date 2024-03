Atalanta | Gasperini | «Derby italiano ai quarti? La mia preferenza…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Le parole di Gian Piero, allenatore dell’, dopo gli ottavi di Europa League contro lo Sporting Lisbona Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di-Sporting Lisbona. QUALIFICAZIONE – «Grande gioia per la squadra e tutta Bergamo aver raggiunto nuovamente i. Era difficile contro una squadra che domina in Portogallo e abbiamo visto anche questa sera. La squadra è stata brava. Superare questo turno e raggiungere iè un grande merito. Siamo soddisfatti. Quinta volta ai? Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, poi nel finale c’erano stanchezza e fatica. Ci servirà per il futuro. Non avevamo più la freschezza del primo tempo. I giocatori sono stati straordinari. È la sesta partita in ...