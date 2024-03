Atalanta batte Sporting in rimonta | nerazzurri ai quarti

La Juventus sbatte sull'Atalanta. Sotto gli occhi di John Elkann, presente in tribuna all'Allianz Stadium, finisce 2-2 tra la squadra... (calciomercato)

Zingonia. “Vogliamo regalare a Bergamo un grande traguardo”. Gian Piero Gasperini ha chiuso così la conferenza stampa che ha anticipato la partita contro lo Sporting che stasera, in caso di ... (bergamonews)

EUROPA LEAGUE - Atalanta-Sporting Lisbona 2-1: Scamacca porta la Dea ai quarti

Dopo l'1-1 di Lisbona, l'Atalanta batte 2-1 in rimonta lo Sporting e si qualifica per i quarti di Europa League: l'Italia fa così tre su tre. A Bergamo la Dea parte bene, ma i portoghesi passano alla ...napolimagazine

Milan, Atalanta, Roma: guida al sorteggio quarti-semifinali. Qualificate e i pericoli per le italiane: EUROPA LEAGUE - 0 su 3 in Champions League, ma in Europa League l'Italia riesce a piazzare 3 squadre ai quarti di finale. Avanzano Atalanta, Roma e Milan che ...eurosport

Rimonta e qualificazione: Lookman-Scamacca Atalanta ai quarti di EL | OneFootball: L’Atalanta raggiunge Milan ai quarti di finale di Europa League. Dopo l’1-1 del José Alvalade di Lisbona, la formazione di Gasperini supera in rimonta lo Sporting di Amorim con un uno-due decisivo nel ...onefootball