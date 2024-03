Assoambiente | governo apra un tavolo su veicoli a fine vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Ilavvii undi consultazione dei rappresentanti della filiera dei(produttori, demolitori, riciclatori) per definire una posizione condivisa sul prossimo Regolamento europeo relativo agli End of Life Vehicles (Elv) da portare in Europa". E' l'appello emerso durante il convegno "Dalla Direttiva 2000/53/CE ad un nuovo Regolamento Europeo per gli Elv", promosso presso l'impianto Techemet di Ciriè (Torino) da, l'associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche, con il Patrocinio della Città Metropolitana di Torino e in collaborazione con Ecoeuro. Una prima risposta positiva all'appello è arrivata dal vice ministro all'Ambiente e Sicurezza ...