Assemblea dei Sindaci | integrazioni al Ptcp

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Bergamo. E’ innegabile che la città di Bergamo abbia subito importanti trasformazioni legate agli insediamenti logistici, coordinati dalle gestioni locali. Il, il Piano territoriale di coordinamento provinciale, presta attenzione al tema della logistica sin dalla sua redazione: con l’integrazione del piano vigente non sono mutate le sue strategie e i suoi obiettivi. Dopo l’aggiornamento dei criteri attuativi “Modalità per la pianificazione comunale” dello scorso dicembre, è stata convocata l’deidi Bergamo martedì 12 marzo alle 17 nell’auditorium Ermanno Olmi di via Sora per la valutazione dell’integrazione del. “Ci tengo a sottolineare che quello che abbiamo proposto non è una modifica del piano delle regole, bensì un’integrazione di quello vigente – afferma Pasquale Gandolfi, presidente ...