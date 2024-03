Assegno unico fuori dall' Isee | Inps non lo conteggerà nel calcolo del reddito Cosa cambia Mossa salva-bonus del governo

Come da calendario prestabilito, tra pochi giorni l'Inps provvederà a pagare l'assegno unico per il mese di marzo 2024: le date per i pagamenti sono il 18, il 19 e il 20, come specificato dallo ... (today)

È previsto un forte ritardo per l’accredito di marzo dell’Assegno Unico per le famiglie. ecco le date in cui verrà versato. L’Assegno Unico e Universale è una delle misure pensate dal Governo per le ... (cityrumors)