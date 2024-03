Assegno unico fuori dal calcolo dell’ISEE | non sarà conteggiato da INPS Ecco la mossa per salvare il bonus

(Di venerdì 15 marzo 2024) L'escluderà l'daldell'Isee per oltre 6 milioni di nuclei familiari. Questa svolta permetterà loro di accedere più facilmente ad altriper le famiglie. L'articolo .

Assegno di accompagnamento INPS, il pagamento può essere bloccato: i motivi della sospensione: L'Assegno di accompagnamento viene elargito ai soggetti con una invalidità totale e permanente che viene riconosciuta dall'Inps.ilcorrieredellacitta

Assegno unico fuori dall'Isee, Inps non lo conteggerà nel calcolo del reddito. Cosa cambia. Mossa salva-bonus del governo: Isee più leggero per oltre sei milioni di nuclei che ricevono l’Assegno unico per i figli. I soldi dell’aiuto escono dal calcolo dell’indicatore economico: i ...ilmessaggero