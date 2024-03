Assaltano una gioielleria vestiti da rider | il leader della banda è un fotomodello di 22 anni

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si chiama "Sylla", ha 22, fa il modello ed è ritenuto il capoche ha piazzato due colpi nei giorni scorsi a Brescia. Con lui un 26enne e un 27enne sono finiti in carcere, mentre una ragazza di 24è indagata perché faceva da palo.

Un gruppo di circa 30 antagonisti ha assaltato una volante davanti la questura di Torino per liberare un extracomunitario pronto per l'espulsione (notizie.virgilio)

AGI - Il presidente della Repubblica ha chiamato il capo della polizia per essere informato di quanto avvenuto e per esprimere solidarietà agli agenti della pattuglia aggredita a Torino . Il capo ... (agi)

Le dichiarazioni giungono in seguito all’assalto subito da una volante della Polizia davanti alla questura di Torino , un episodio definito “inaccettabile” dal ministro dell’Interno, in quanto ... (ildifforme)

Sudtirol, Valente: "Cremonese squadra forte, vive un buon momento. Ci vorrà grande intensità"

Alla vigilia della gara di campionato in programma domani al 'Druso' contro la Cremonese, in casa Sudtirol ha parlato in conferenza stampa.tuttob

Nissan-Honda insieme per sviluppare veicoli elettrici. Partnership strategica per contrastare brand emergenti: Le case automobilistiche giapponesi Nissan e Honda, storicamente rivali, hanno annunciato che stanno valutando una «partnership strategica» in futuro nei veicoli elettrici e nel ...motori.ilmessaggero

Futura nella capitale per l’impresa: assalto all’A.S. Roma: Sabato 16 marzo la Polisportiva Futura gioca in terra capitolina. I ragazzi di Mister Fiorenza saranno al Pala To Live, casa dell’A.S. Roma ...strettoweb