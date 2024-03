Aspettando Inter-Napoli | parla Taidelli E De Maggio…

(Di venerdì 15 marzo 2024), a Radio CRC èvenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca, conoscitore delle vicende nerazzurre. Di seguito le sue dichiarazioni tratte dalla trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’. “Il match del Meazza? Può succedere di tutto, che l’abbia voglia di riscattarsi, che sia delusa dall’eliminazione dalla Champions”. Il prossimo avversario del: l’nel doppio confronto con l’Atletico… “Certamente è uscita dal doppio confronto fisicamente giù, potrebbe esserci un contraccolpo, ma la rosa è ampia e Inzaghi oltre a ricaricare la squadra a livello morale sarà attento a capire chi ha recuperato e chi meno. In 4 giorni si può recuperare, c’è da capire questa botta come verrà incanalata, non mi ...

Un tris per il primato in classifica , la Juve torna in vetta dopo 3 anni e mezzo (aspettando il recupero dell?Inter) trascinata da un Vlahovic devastante, il fattore decisivo delle ultime... (ilmessaggero)

Napoli: cattive notizie in vista dell’Inter

Visualizzazioni: 212 Napoli, la notizia è di pochi minuti fa e riguarda le condizioni di un titolarissimo della rosa di Calzona. Victor Osimhen lavora a parte. Napoli Osimhen, non si allena con la squ ...calciostyle

Osimhen in dubbio per l'Inter, le ultime sulle condizioni da Castel Volturno: Victor Osimhen è in forte dubbio per la partita di domenica sera contro l'Inter di Simone Inzaghi, arrivano ulteriori indiscrezioni sull'infortunio.areanapoli

"Il Napoli dell'anno scorso era più meraviglioso dell'Inter". Agresti chiude la pratica: Stefano Agresti ha parlato del Napoli dell'anno scorso mettendo in evidenza il paragone che si fa nelle ultime settimane con l'Inter di Inzaghi.areanapoli