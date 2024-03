Asllani convocato da Sylvinho Le partite dell’Albania in programma

(Di venerdì 15 marzo 2024), CT, ha diramato la lista dei convocati per i match contro Cile e Svezia: presente anche il centrocampista dell’Inter, Kristjan. LISTA CONVOCATI – Kristjan, centrocampista dell’Inter, è tra i 26 giocatoriconvocati dal CTper lecontro Cile e Svezia. Si tratta di gare amichevoli che si disputeranno rispettivamente i prossimi 22 marzo e 25 marzo. Convocati Albania: la lista diPortieri: Etrit Berisha, Thomas Strakosha, Elhan Kastrati Difensori: Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Berat Gjimshiti, Enea Mihaj, Federic Veseli, Jon Mersinaj, Marash Kumbulla, Mario Mitaj, Naser Aliji Centrocampisti: Ylber Ramadani, Kristjan, Nedim Bajrami, Qazim Laçi, Keidi ...

PRIMA PAGINA - Gazzetta: "C'è solo l'Inter"

“C’è solo l’Inter”, è l’apertura che dedica oggi La Gazzetta dello Sport alla vittoria dei nerazzurri. “Batte il Genoa 2-1 e vede lo scudetto”, aggiunge la Rosea. Asllani-gol e Sanchez su rigore (ma ...tuttonapoli

Preview Bologna-Inter - Inzaghi ritrova Calhanoglu. Thuram con Arnautovic: Un'altra tappa, un altro passo verso il tricolore. L'Inter, che corre come un treno, non vuole fermarsi certo alla stazione di Bologna e, anzi, medita di regolare l'ennesimo conto in stagione. Com'è n ...fcinternews

La corte della Fiorentina: Asllani, cosa è cambiato: L'italo-albanese, apparso in grande spolvero nell'ultimo periodo, ha rifiutato in estate le proposte di Sassuolo e Fiorentina ...interlive