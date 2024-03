Asllani convocato da Sylvinho Le gare dell’Albania in programma

Leggi tutta la notizia su inter-news

CT, ha diramato la lista dei convocati per i match contro Cile e Svezia: presente anche il centrocampista dell'Inter, Kristjan. LISTA CONVOCATI – Kristjan, centrocampista dell'Inter, è tra i 26 giocatoriconvocati dal CTper le partite contro Cile e Svezia. Si tratta diamichevoli che si disputeranno rispettivamente i prossimi 22 marzo e 25 marzo. https://x.com/fshforg/status/1768593300171129119?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg