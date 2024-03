Ascolti tv | il film su Alda Merini si aggiudica la prima serata

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Secondo posto per il 'Grande Fratello', terzo per 'Le Iene presentano: Inside' Ildi Rai1, 'Folle d'amore –', si èto per numero di telespettatori ladi ieri avendone conquistati 2.948.000 pari al 16,5% di share. Canale 5 con il 'Grande Fratello' ne ha ottenuti invece 2.372.000 ma con uno