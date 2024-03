Ascoli | la sorpresa del patron Pulcinelli visita mister e squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024)al Picchio Village. Nella giornata di ieri Massimoe buona parte dei vertici societari, poco prima di pranzo, hanno raggiunto il quartier generale dell’per risollevare il morale della truppa in vista della gara di domenica contro il Lecco (avvio alle ore 16). Una gara praticamente da dentro o fuori per continuare a sperare ancora nella possibilità di restare a portata di una salvezza diretta. L’avvicendamento in panchina inevitabilmente è finito per scuotere uno spogliatoio che, seppur alle prese con delle difficoltà, era comunque coeso con Castori. La prestazione sfoderata dai bianconeri a Marassi era comunque stata buona fino al tremendo finale. Ora con il cambio al timone operato nella giornata di lunedì toccherà a Carrera preparare undeterminato e in ...