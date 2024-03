As Roma | dipendente licenziata per video hard rubato | indaga la Procura Figc

(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) – Ladellaapre un procedimento in merito ai comportamenti di alcuni tesserati dellache hanno portato al licenziamento di una donna e un uomo uniti da una relazione, a cui un calciatore della squadra Primavera avevaun, poi condiviso con compagni e staff del club giallorosso. Già in corso gli interrogatori e le acquisizioni degli atti. “I chiarimenti chiesti alla Asnon sono arrivati, per cui questa mattina ho depositato un’interrogazione parlamentare alla ministra Calderone e al ministro Abodi perché, se la ricostruzione giornalistica delsottratto e diffuso dal cellulare di una, che ha causato paradossalmente il licenziamento della vittima e nessuna ...

Video intimo di una dipendente della As Roma, la Figc apre un’inchiesta

La Procura della Figc apre un procedimento in merito ai comportamenti di alcuni tesserati della Roma che hanno portato al licenziamento ... Le immagini sarebbero diventate virali tra giocatori e ...ilsecoloxix

As Roma, licenziamento per video hard: indaga la Procura della Figc. In corso interrogatori e acquisizioni atti. La vicenda: Sulla questione dell' As Roma, dove una dipendente e il suo compagno sarebbero stati licenziati dopo la diffusione, da parte di un giocatore della Primavera, di un loro video ...corriereadriatico

Il post di lei sui social: I contorni della vicenda che in queste ore ha tenuto banco a Trigoria (e non solo) non sono ancora chiari. Anche per questo motivo la Procura della Figc ha aperto un'indagine ...ilmessaggero