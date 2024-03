(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Ladellaapre un procedimento in merito ai comportamenti di alcuni tesserati dellache hanno portato al licenziamento di una donna e un uomo uniti da una relazione, a cui un calciatore della squadra Primavera avevaun, poi condiviso con compagni e staff del club giallorosso. Già in corso gli interrogatori e le acquisizioni degli atti. "I chiarimenti chiesti alla Asnon sono arrivati, per cui questa mattina ho depositato un’interrogazione parlamentare alla ministra Calderone e al ministro Abodi perché, se la ricostruzione giornalistica delsottratto e diffuso dal cellulare di una, che ha causato paradossalmente il licenziamento della ...

Roma , 15 mar (Adnkronos) – “I chiarimenti chiesti alla As Roma non sono arrivati, per cui questa mattina ho depositato un?interrogazione parlamentare alla ministra Calderone e al ministro Abodi ... (calcioweb.eu)

La procura della Federcalcio ha aperto un’indagine in merito al licenziamento di una dipendente della Roma in seguito a un video hard che un ragazzo della Primavera le ha sottratto e diffuso tra i ... (sportface)

As Roma, dipendente licenziata per video hard rubato: indaga la Procura Figc

“Un giovane calciatore della primavera della Roma chiede in prestito a una dipendente della As Roma il cellulare per fare una telefonata. Lei glielo presta. Lui non fa solo una telefonata, ma spulcia ...adnkronos

As Roma, licenziamento per video hard: indaga la Procura della Figc. In corso interrogatori e acquisizioni atti: Sulla questione dell' As Roma, dove una dipendente e il suo compagno sarebbero stati licenziati dopo la diffusione, da parte di un giocatore della Primavera, di un loro video ...ilgazzettino

Caso video hard As Roma, licenziato anche il fidanzato della dipendente: Il caso del video hard fatto girare negli ambienti dell'As Roma ha creato molte polemiche: anche il fidanzato della dipendente licenziato.lettera43