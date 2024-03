Arti Marziali Wmac Italia | i ragazzi di De Marchi non deludono agli Interregionali di Conegliano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un bottino pieno di quattro mede per tre atleti, il risultato della spedizione estense targataai campionatidella Wka, svoltisi alo scorso 10 marzo. Per i ferraresi, capitanati come sempre dal maestro Mauro de, era la prima esperienza sul terreno della WKA, e questo è stato di stimolo per collezionare ottimi risultati. Apre le danze il maestro Sergio de, che si cimenta nei kata cinture nere e nei kata con armi, conquistando in entrambe le categorie il primo gradino del podio; subito dietro di lui il giovane Matteo Lambertini, che lascia dietro di sé tutti gli avversari nei kata meno proprio il suo maestro, regalandosi la meda d’argento. D’oro infine anche la prestazione nella kick light ...