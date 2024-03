Arriva la Milano-Sanremo Via gli arredi | tanti divieti | Ma è un evento unico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Qualcuno ha già iniziato la “sua“, molti altri stanno aspettando i propri beniamini per applaudirli oggi pomeriggio e incitarli domani mattina, giorno della classicissima che per la prima volta partirà da Pavia. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dall’una di oggi fino alle 17 di domani saranno rimossi tutti gliurbani in piazza della Vittoria e Strada Nuova. Sul lato della piazza in cui si trova Santa Maria Gualtieri è sempre consentita per oggi l’occupazione con arredo urbano sotto il porticato, che però dovrà essere rimossa entro le 6 di domani. Diversi poi idi sosta e di transito disposti dal Comune. Non si potrà parcheggiare nella zona del ponte Coperto, sul lungoticino Sforza, in viale Resistenza, viale Partigiani, viale Montegrappa, via San Pietro in Verzolo e ...