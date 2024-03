Arriva il vino Heavy Metal | gli Iron Maiden lanciano un rosso prodotto in Portogallo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il business delattrae celebrità e il mondo della musica. Questa volta è il gruppobritannicoa lanciare sul mercato la propria etichetta, un Douro DOC 2021 nata in collaborazione con la Ehrmanns Wine e presentata durante il Prowein. «È un progetto in lavorazione da un anno», ha detto a Drinks Business Paul Daniell, responsabile delle vendite della Ehrmanns Wine. «Abbiamo scelto il Douro perché è una denominazione in crescita. Si sta cominciando a parlare sempre di più sui vini portoghesi». UnIl nome delprende ispirazione da una canzone degli: Darkest Hour e condivide la stessa “annata”, la 2021. Darkest Red è un Douro DOC ...