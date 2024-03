Arringa pro Gaza | Jorit fa infuriare Berlinguer | È tutto un teatrino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nel giorno in cui iniziano le elezioni in Russia, dove si prevede un plebiscito per il presidente Vladimir Putin, tra gli ospiti di Prima di domani c'è, l'artista campano reduce dal viaggio a Sochi dove si è fatto un selfie con lo Zar per "dimostrare che è umano". Dopo aver battibeccato a lungo con Nathalie Tocci, direttore dell'Istituto Affari Internazionali, lo street artist che ha realizzato le sue ultime opere in Russia chiede la parola per un appello finale, agganciandosi alla parte della trasmissione in cui si è trattato il tema della crisi in Medio Oriente. "Scendete in piazza, mobilitatevi perché il popolo palestinese ha bisogno del popolo italiano - affermaguardando la telecamera - ha bisogno di noi per andare contro questo massacro- L'unica cosa che fa cambiare l'opinione ai politici ci sono le piazze", è ...