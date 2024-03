Arresti a Pomigliano | plauso del sindaco ai carabinieri

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldid’Arco (Napoli), Raffaele Russo, si complimenta e ringrazia l’Arma dei, ed in particolare gli uomini della locale stazione “per il prezioso e celere servizio d’indagine messo in campo al fine di assicurare alla Giustizia due malviventi uno dei quali sospettato di aver commesso una rapina ad Afragola e di aver sequestrato droga ed armi”. Ilfa riferimento all’arresto di un 38enne e del figlio, avvenuti dopo la perquisizione a casa dell’uomo ustionatosi gravemente dopo che l’auto su cui era a bordo, risultata provento di una rapina, era andata a fuoco. L’uomo, che era aglidomiciliari, è stato ricoverato con ustioni su 70% del corpo. Idella stazione did’Arco, avevano ...

