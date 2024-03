Arienzo Village | pubblicato il bando per l’assegnazione di venti casette in legno per le prossime manifestazioni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 15 marzo 2024)ilper la concessione diindestinate agli operatori economici, in occasione dellecomunali. L’Avviso pubblico prevededimanufatti, dislocati lungo il perimetro del Parco Vigliotti, con riferimento al ciclo di e, a carattere ludico-ricreativo, rientranti nel programma di, dal primo maggio al 30 settembre 2024. Potranno presentare istanza le imprese individuali e le società iscritte alla “Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, nonché gli hobbisti, in qualità di operatori che non esercitano attività commerciale in modo professionale o che vendono beni ai ...