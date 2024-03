Arenaccia | sorpreso con la droga Arrestato un uomo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024)con la. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 48enne napoletano con precedenti penali Nella scorsa serata agenti del Commissariato San Carlo – Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Persico hanno notato una bordo di uno scooter cedere qualcosa in cambio di denaro ad una persona, che si è poi allontanata frettolosamente. I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando, con non poche difficoltà, l’indagato che è stato trovato in possesso di 5 involucri di hashish del peso di 18 grammi circa, di un telefono cellulare e di quarantacinque euro, chiaro provento dell’attività delittuosa. Per tali motivi, il 48enne napoletano, con precedenti specifici di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione ...