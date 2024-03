Arenaccia sorpreso con la droga | arrestato pusher 48enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024)con la. Aveva diciotto grammi di hashish e denaro ritenuto provento illecitocon la drona nel Quartiere di Napoli. Ieri sera gli agenti del Commissariato San Carlo – Arena, nel transitare in via Persico, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter cedere qualcosa in cambio di denaro ad una persona, che si è poi allontanata frettolosamente. I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’azione. Con difficoltà hanno bloccato l’indagato, trovandolo in possesso di cinque involucri di hashish del peso di diciotto grammi circa, di un telefono cellulare e di quarantacinque euro, chiaro provento dell’attività delittuosa. Per tali motivi, ilnapoletano, con precedenti specifici di polizia, hanno...