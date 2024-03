Appalti mascherine | assolto Morini dal reato di truffa A giudizio l’ex risk manager Ragni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) Reggio Emilia, 15 marzo 2024 - L'ingegnere Giovanni, responsabile del servizio di prevenzione dell'Ausl, è statodalle accuse diaggravata all'Ausl e di frode nelle pubbliche forniture: secondo il gup Luca Ramponi “il fatto non costituisce”.Il giudice Luca Ramponi ha anche rinviato aPietro, exdell'Ausl, per l'accusa di corruzione, nonché gli imprenditori Lorenzo Scarfone di Poviglio (ex coordinatore di Italia Madre, il partito di Irene Pivetti) e il trentino Paolo Paris per corruzione e altri reati, e ha prosciolto questi due da alcune imputazioni. Il gup ha anche tolto ai due imprenditori, con parere favorevole della Procura, la misura cautelare dell'obbligo di firma (disposta qualche mese fa, ...