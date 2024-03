Aosta | aggredisce il figlio con una mannaia mentre dorme

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Si è sfiorata una terribile tragedia in un comune vicino, dove una donna di 53 anni con problemi di natura psichica ha aggredito con armi da taglio ildi 20 anni con l’obiettivo di ucciderlo. I fatti si sono verificati oggi 15 marzo, ma per fortuna il ragazzo è riuscito a salvarsi la vita. L’aggressione della mamma alSecondo la ricostruzione degli uomini del Nucleo Operativo Radiomobile, che sono intervenuti sul luogo dell’aggressione proprio dopo la richiesta di aiuto del ragazzo, la donna avrebbe cercato di colpire ildormiva prima alla testa, poi al collo e poi alle braccia utilizzando delle armi da taglio, compresa una. In casa non c’è il marito della donna, che si trovava al lavoro. Come riportato ...

Madre prova a uccidere il figlio nel sonno con mannaia e coltello ad Aosta: arrestata per tentato omicidio

Una madre di 53 anni, approfittando dell'assenza del marito, avrebbe accoltellato il figlio nel sonno vicino ad Aosta: è stata arrestata per tentato omicidio dai carabinieri ...notizie.virgilio

