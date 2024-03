Anticipi di Serie A con posticipi di aprile 2024 | possibili taglio dei tempi oggi

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) Occorre soffermarsi nuovamente sul tema deglidiA condi, visto che potrebbe registrarsi anche undei, rispetto a quanto trapelato tramite la Lega nelle scorse settimane. Ufficialmente, infatti, la data per saperne qualocosa di più dovrebbe essere quella del 19 marzo. Un bel problema per chi deve organizzare le trasferte diaffinché sia possibile seguire la propria squadra, ma lastica minima per poter definire il tutto è fissata proprio ad, in concomitanza del sorteggio per i quarti di finale delle coppe europee. Cosa sappiamo sudiA condi ...