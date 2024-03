Anticipazioni Endless Love | Puntate Turche | Ozan Perde La Vita!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 15 marzo 2024)lain ospedale, in circostanze misteriose, dopo un avvelenamento. Kemal e Nihan riescono a smascherare Emir!regalerà moltissimi colpi di scena ai telespettatori e, tra questi, c’è anche il tragico omicidio di. Il fratello gemello di Nihan verrà trovato senzain ospedale, dopo essere stato ricoverato a seguito di un avvelenamento. Il ruolo di Emir in tutta questa vicenda diventerà sempre più chiaro. Ma ecco che cosa sta per succedere.: Emir avvelena ...