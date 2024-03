Anoressia | quali sono i campanelli d’allarme “Non chiedete a chi soffre quanto mangia ma come sta”

Jeffrey Guss: "Un farmaco psichedelico per curare l'anoressia o l'alcolismo"

Si sono dimostrati utili, se associati alla psioterapia, anche per contrastare la depressione. Intervista al professor Jeffrey Guss, psichiatra e ...ilsecoloxix

Anoressia, inferno già a 10 anni: Disturbi alimentari, dopo il Covid l’età in calo: oggi è la giornata del Fiocchetto Lilla Sotgiu (Neuropsichiatra): «C’è chi sta a dieta in settimana per poi bere nel week-end» ...lanuovasardegna

Anoressia, bulimia e binge eating: in aumento i disturbi alimentari tra gli italiani: Secondo i dati condivisi dal ministero della Salute, dal 2019 al 2021 gli accessi alle cure per disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono aumentati quasi del 40%. Il 15 marzo la giornata naz ...italiaatavola