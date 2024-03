Anita la meno votata dal pubblico e rischia l’eliminazione | Giuseppe è il preferito | tutte le percentuali

Nuovo appuntamento con i sondaggi del Grande Fratello sul concorrente meno votato tra quelli in nomination: chi rischia stasera tra Simona Tagli, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Federico Massaro ... (blogtivvu)

Poca trasparenza, molti dubbi sulla reale disponibilità di risorse per finanziare le misure del Pnrr relative alla sanità, complessi iter di trasferimento di fondi da un canale... (quotidianodipuglia)

In Italia la medicina è, e sarà ancora di più, donna: il fenomeno della femminilizzazione della professione medica è destinato per certo ad accentuarsi nei prossimi dieci anni, per poi tendere, ... (iodonna)