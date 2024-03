Anita e Alessio Falsone | la previsione a sorpresa | “Finirà come i Donnalisi”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sui social spuntano delle previsioni riguardo al rapporto traOlivieri ee la relazione post Grande FratelloOlivieri continuano a vivere la loro relazione nella Casa del Grande Fratello. Per la bionda romana sembra essere esploso un amore senza freni negli ultimi giorni, nonostante nella Casa si fatichi a credere al loro legame, a detta di molti gieffini troppo a favore di telecamere e per niente naturale. A pensarla così è in particolare Beatrice Luzzi, ma spulciando i social si denota un pensiero ricorrente anche tra i fan del reality. Addirittura nelle scorse ore c’è chi ha azzardato una curiosa: “Tra di loroper i, Antonella Fiordelisi ...