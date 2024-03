Andrea Perone | chi è l’ex marito di Sabrina Ferilli

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024è una delle icone della bellezza e dello spettacolo made in Italy e qualsiasi tocchi sembra trasformarsi in oro, così come dimostra il successo avuto dalla serie tv Gloria che si è conclusa la scorsa settimana e che ha l’attrice romana protagonista principale. CHI E’, EXSIOvviamente è anche uno dei sex symbol più adulati, desiderati, e un uomo di certo invidiato dai numerosissimi ammiratori di quella che è anche una delle migliori amiche di Maria De Filippi è chi le ha fatto battere il cuore a lungo ed è riuscito anche farsi dire sì. Stiamo riferendoci al suo, ormai, ex, il 55enne a, avvocato e ...

Val di Magra, due incidenti stradali in un’ora. Il bilancio è di quattro feriti

La Spezia – Due incidenti stradali tra le 19 e le 20 in val di Magra. Nel primo caso, e per cause ancora in via d'accertamento, un 16enne in sella al suo scooter è finito contro un'auto nel centro abi ...ilsecoloxix

Vittoria azzurra contro la Scozia nel Sei Nazioni. Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village da record: Festa a cielo aperto per la vittoria degli Azzurri. Record sold out dell’Olimpico e l’arrivederci al prossimo anno di Peroni Nastro Azzurro alla Nazionale ...horecanews

Sarzana, perde il controllo dell’auto e finisce in un canale: ferito un settantenne: Sarzana – Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio a Sarzana. Un settantenne di Luni, che stava percorrendo in auto viale XXV Aprile per dirigersi verso casa, ha perso il controllo della ...ilsecoloxix