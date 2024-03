Andrea Delogu

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ascoltareè una sorta di esperienza mistica. Non solo per la straordinaria bellezza, ma anche e soprattutto per ciò che dice, per come lo dice, per dove lo dice, per quando lo dice. E, caso forse unico nella mia esperienza, scrivemmo di lei su Milleunadonna raccontando l’incontro a Camogli nell’anteprima del Festival della Comunicazione, sul lungomare insieme a Rosangela Bonsignorio. E oggi siamo qua, stesso sito, stessa libertà, stessa curiosità, sempre Milleunadonna, e non c’è una sola frase ripetuta, non un solo aneddoto reiterato. E la conversazione con Manuela Croci a “Verso il tempo delle donne”, la manifestazione voluta dal Corriere della sera e da Regione Liguria, è uno zibaldone di racconti. A partire dal suo essere straordinariamente versatile, prima di fare la Letteronza il suo primo lavoro nel mondo dello spettacolo e poi la ...