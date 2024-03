Anche Dyson aveva provato con le auto elettriche | ma non è andata benissimo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sembra che ci sia una sorta di maledizione che soltanto pochi brand riescono a superare. Si tratta dell’ultima fase, quella conclusiva prima dell’immissione sul mercato: il momento in cui si valutano i costi e le prospettive commerciali del prodotto. Il settore dellesembra avere una sorta di sbarramento a quel punto del percorso, perché le aziende si rendono conto – a un certo punto – che gli investimenti in tecnologia non verranno mai ripagate. Ha fatto molto rumore, ultimamente, la notizia di Apple che ha rinunciato alla produzione del suo prototipo dielettrica. Ma, esattamente come è capitato alla casa di Cupertino,ha dovuto subire questo tipo di valutazione. Lo ha rivelato James, il fondatore dell’azienda che ha totalmente rivoluzionato il ...

Aspirapolvere senza filo Dyson V15 a SOLI 649€!

date un'occhiata all'innovativo aspirapolvere Dyson V15 che offre una pulizia profonda e intelligente per tutta la casa, rivelando Anche la presenza della polvere invisibile. Attualmente disponibile ...spaziogames

Termoventilatore Dyson Hot+Cool con 100€ di SCONTO!: Dotato della funzione Jet Focus per un flusso d'aria potente e diretto, include Anche un pratico telecomando magnetico. Attualmente in offerta su eBay, il termoventilatore Dyson Hot+Cool Jet Focus è ...spaziogames

Russia domani al voto, Putin punta all'85% (Anche in Transnistria): app per controllare gli elettori e iPhone in palio: Non è esattamente l'euforia seguita all'annessione della Crimea. Ma nel 2023, anno in cui le forze russe non hanno ottenuto risultati significativi in Ucraina, il ...ilmessaggero