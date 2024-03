Ampliamento abusivo del bar | scatta il sequestro

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Unità operativa San Lorenzo della polizia locale di Napoli hanno accertato che il titolare di un bar del centro aveva fatto realizzare abusivamente su suolo pubblico, inal proprio locale, una struttura di circa 20 mq in alluminio chiusa su tutti e quattro lati e dotata di impianto di illuminazione, all’interno della quale aveva posizionato tavoli, sedie e stufe elettriche. La struttura è stata sequestrata e il titolare dell’attività denunciato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Napoli, sequestrato locale realizzato abusivamente: titolare denunciato

