Amore | sesso e altri tabù Arriva la seconda puntata di In Tutti I Sensi | il podcast di Open per parlare della disabilità senza divieti di accesso

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sei sei disabile non ami, non desideri e non sei desiderato. Sei sei disabile hai tante altre cose più serie a cui pensare. Ma se è vero che l’è uno dei concetti più mutati e mutevolistoria dell’umanità, in grado di attraversare nello scorrere dei secoli culture, popolazioni, paesi e città assumendo sempre forme più larghe. Se è vero cheè slancio per un’ideale, per un destino, per la natura, per gli animali, per se stessi, ecco non è proprio chiaro come sia possibile che questo nome così potente fatto di cinque lettere possa non riguardare qualcuno a causa di un corpo o una mente non conforme a stereotipiscrupoli. All’ombra di un grandesecoli di storia, biologia, scienza ed evoluzione scompaiono e all’improvviso il sentimento più antico del mondo diventa privilegio. ...