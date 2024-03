Among Us | svelato il cast vocale della serie animata ispirata al videogioco

(Di venerdì 15 marzo 2024) IlsuUs, il celebre, è stato ufficialmente: Randall Park (“Always Be My Maybe”, “Fresh Off the Boat”), Yvette Nicole Brown (“Community”, “The Odd Couple”), Elijah Wood (trilogia de “Il Signore degli Anelli”, “Wilford”) e Ashley Johnson (“The Last of Us”, “Blindspot”) presteranno tutti la loro voce all’adattamento animato del popolare gioco per cellulari. Variety ha riportato in esclusiva che laera in fase di sviluppo già nel giugno 2023. Laè stata ideata dalla CBS Eye Animation Productions e da Innersloth, lo studio di videogiochi indipendente che ha realizzato “Us”. Fonte: InnerslothOwen Dennis sarà il creatore e il ...

