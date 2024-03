Among Us | la serie animata accoglie nel cast Ashley Johnson ed Elijah Wood

(Di venerdì 15 marzo 2024) Variety ha rivelato gli attori principali coinvolti nelladiUs in lavorazione presso CBS Studios, dove tra questi troviamodi The Last of Us edde Il Signore degli Anelli. Grazie al report di Variety scopriamo quindi che la trasposizionedel celeberrimo videogame vedrà coinvolti nomi di assoluto valore e grande notorietà, come Randall Park, Yvette Nicole Brown celebre per aver preso parte a Community,ed. In particolar modo quest’ultima è un’attrice decisamente nota ed apprezzata nel mondo dei videogiochi, visto che ha interpretato Ellie all’interno di The Last of Us di Naughty Dog. Il noto portale ...

La serie TV di Among Us accoglie Ashley Johnson a Elijah Wood (e non solo!)

Among Us avrà la serie TV con un cast di attori davvero notevole, con Ashley Johnson ed Elijah Wood, tra gli altri che saranno "sus".spaziogames

Among Us | Elenco de voz da série animada é revelado; veja imagem oficial: O elenco de voz da série animada de Among Us foi revelado. De acordo com o Deadline, Randall Park (Fresh Off the Boat) será Vermelho, Ashley Johnson (The Last of Us) será Roxo, Yvette Nicole Brown ...ovicio.br

Among Us: Randall Park e Elijah Wood nel cast della serie animata: È stato annunciato il cast vocale della serie animata di Among Us, tra cui ci saranno anche Randall Park e Elijah Wood ...badtaste