Amici 23 | Martina Giovannini ferita dalle parole di Lorella Cuccarini | “Dice che non emoziono” | poi piange

Martina Stavolo , allieva cantante della scuola di Amici 8, non ha un buon ricordo dell’esperienza, testimoniato, tra l’altro con la sua canzone Ma quale Amici. Cosa è successo in quell’edizione e ... (donnapop)

Ecco quando ci sarà la registrazione della prima puntata del serale di Amici 2024

Amici 23 in partenza sabato 23 marzo 2024. Ecco la data esatta di quando verrà registrata la prima puntata del serale ...soundsblog

Amici 23, tegola per Maria De Filippi in vista del Serale: cos’è successo: Guai per Maria De Filippi in vista del Serale di Amici 23. A poco più di una settimana dall’inizio della fase finale del talent show – che debutterà in prima serata su Canale 5 il prossimo 23 marzo – ...libero

Amici 23, guai alle prove del Serale: infortunio tra i professionisti: L'indiscrezione rivela che, durante le prove generali, uno dei ballerini professionisti ha subito un infortunio ...gossipetv