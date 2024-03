Amici 23 | infortunio per un ballerino durante le prove del Serale | ecco cosa è successo!

Il Serale di Amici 23 prenderà il via il prossimo sabato 23 marzo 2024, con tutte le squadre già pronte e gli allievi selezionati dai loro insegnanti per questa fase conclusiva del famoso talent ... (blogtivvu)

Amici, infortunio prima del serale: fan senza parole

L'entusiasmo cresce mentre ci avviciniamo all'inizio del serale di Amici: sabato 23 marzo segnerà l'inizio di una competizione accesa, con esibizioni ...ilsipontino

Amici, incidente durante le prove per il Serale: «Un ballerino professionista si è infortunato»: uno dei ballerini professionisti si sarebbe infortunato nel corso delle prove generali e riscirebbe di doversi fermare e non partecipare alle puntate del serale. Si tratta di Lorenzo Ferroni, ...leggo

Amici, allarme per il serale: guai in vista per Maria De Filippi: Problemi in vista per Amici che si appresta ad affrontare la fase del serale. Ecco cos'è successo durante le prove: le indiscrezioni ...abruzzo.cityrumors