Ambra Angiolini annuncia lo stop improvviso | infortunio sul palco | gli hater le danno addosso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 15 marzo 2024)si deve purtroppo fermare. La cantante star di Non è la Rai si è infortunata sule glila attaccano.è diventata molto famosa grazie a “Non è la Rai”. Negli anni ’90 è divenuta la ragazza più popolare, la sua carriera come cantante e attrice è esplosa. Dopo la sua esperienza nel programma cult di Gianni Boncompagni, è nato il singolo “T’appartengo”, che ha ottenuto un successo inaspettato in termini di vendite. Da qui è nato poi l’album che fece molto successo.sulper, cosa è successo – Ansa foto (cityrumors.it)Poi è diventata anche attrice e numerosi sono i suoi lavori cinematografici.appartiene a quella generazione ...