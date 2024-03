All’insegna dell’etica. L’Università Cattolica allarga gli orizzonti a impresa e finanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Porsi il problema etico significa prevedere e governare la ricaduta che avranno certi processi sulle persone: ci sono fenomeni non immediatamente percepibili, per cui serve a questo mettere insieme scienze linguistiche, psicologiche e filosofia con saperi più prettamente tecnologici". Sarà questo il filo conduttore del nuovo anno accademico della sede bresciana del, secondo il rettore Franco Anelli, che ieri ha celebrato l’inaugurazione in via Trieste. "Una realtà consolidata, ma in costante evoluzione. Per questo, parto da una novità: l’attivazione, per l’anno accademico 2024/25, del corso di laurea triennale Business and Finance, interfacoltà tra Scienze bancarie finanziarie e assicurative ed Economia e Giurisprudenza: queste due Facoltà si aggiungeranno a quelle già presenti nella nostra sede. Il passo può sembrare ardito ...