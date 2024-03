All’esame della patente con l’auricolare | viene scoperto e lo ingoia | denunciato 37enne pavese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Piacenza, 15 marzo 2024 – Si presentacon un auricolare:, lo. Protagonista dell'episodio un operaio di 37 anni residente in provincia di Pavia che è arrivato negli ufficiMotorizzazione di Piacenza per sostenere i test scritti per ladi guida con un micro auricolare inserito nell'orecchio, presumibilmente per ricevere le risposte esatte da un «complice» all'esterno. Quando l'addetta alla sicurezza se n'è accorta il candidato hato l'auricolare. Una pattuglia dei carabinieri nel frattempo allertata è accorsa sul posto alla fineprova, ha perquisito gli abiti e lo zaino dell'uomo scoprendo nel giubbotto un cellulare ...