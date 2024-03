Alle radici pasoliniane di Davidson. Il Balletto Civile sabato al Dialma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Uno scritto breve e intenso, con una forte valenza politica e non solo poetica, una sorta di canovaccio che sfuggedefinizioni, concepito da Pier Paolo Pasolini soprattutto come una successione di immagini e di indicazioni di azioni. Btto, collettivo amatissimo a Spezia, propone domani20.30, alRuggiero, ‘’, spettacolo danzato tratto da ‘Il Padre Selvaggio’ di Pasolini. In questa sceneggiatura appena abbozzata, iniziata nel 1962 e pubblicata postuma nel 1975, Pasolini racconta la storia di un ragazzo nero sensibile e acuto, proveniente da una tribù dell’Africa, e del suo incontro con un insegnante progressista e tormentato – una figura di frontiera alter ego dello stesso Pasolini – che cerca di dare ai suoi ragazzi un’istruzione moderna e ...