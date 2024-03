Allarme make up | sostanze discutibili trovate in alcune marche famose | promossi e bocciati | dal test risultati allucinanti

(Di venerdì 15 marzo 2024) Èup dopo che sono statedelleall’interno di. Dopo ilci sono state tante bocciature: ecco i prodotti che non hanno superato le analisi. Il nuovotedesco ha messo in evidenza come in alcuni prodotti per ilup abbiano dellecontroverse come paraffine e conservanti. Una situazione che fa preoccupare i consumatori e getta un’ombra nel settore. Èsui prodottiup – (Cityrumors.it)A occuparsi personalmente deie a lanciare unsulup è stata la rivista tedesca Öko, ...

Maltempo a Genova, allarme smottamenti e allagamenti

Frane, smottamenti e allagamenti. A Genova, e nel Ponente Ligure vige l'allerta arancione. L'Aurelia è interrotta nel levante genovese, strada chiusa in entrambe le direzioni in località Malpasso. In ...tg.la7

Allarme hacker: sfruttano un messaggio vocale via email: 5 Marzo 2024 - Un messaggio vocale che arriva via mail per diffondere un virus malevolo è l'ultima frontiera degli hacker secondo la società di sicurezza Check Point Software. La tecnica, che in passa ...tuttoperlei