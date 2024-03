Alis | Grimaldi | LetExpo | bilancio più che positivo | oltre 100 mila presenze

(Di venerdì 15 marzo 2024) “Ildell’edizione 2024 diè estremamente. Fin dalla prima giornata la partenza è stata importante e imponente, grazie alla partecipazione di25.000 persone. Agli400 espositori allestiti in questi giorni si aggiungono le numeroseistituzionali e la partecipazione di tanti giovani imprenditori. Concludiamo oggi questa edizione con100.000. Spero che chi ha partecipato a queste quattro giornate abbia avuto le risposte che cercava e soprattutto abbia avuto la possibilità di fare accordi commerciali. Auguro a tanti giovani di aver trovato il lavoro dei loro sogni e di far vedere quanto questo mondo sia straordinario”. Lo ha detto Guido, presidente di ...

