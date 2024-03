Alice Gennaro | la ragazza con la sindrome di down diventata doppiatrice | «Ora voglio fare la modella»

(Di venerdì 15 marzo 2024)ha 20 anni e frequenta la quinta superiore all’istituto tecnico Marconi di Prato. Ma è anche la primacondiin Italia. Il Quotidiano Nazionale oggi racconta la sua storia: è sua la voce della protagonista del film Valentina, che ha vinto il premio Goya come miglior pellicola d’animazione. Nel colloquio con Silvia Binispiega come ci è riuscita: «Non mi sono mai arresa. Mi sono impegnata e ho studiato davvero tanto». Perché «a volte è stato difficile però ci sono riuscita». Anche grazie alla sua famiglia, che «mi è stata sempre vicina, nei giorni in cui eravamo a Roma a registrare è stato bello essere tutti insieme. Loro ogni giorno mi danno tanta forza e tanto amore».spiega che «ladi ...

La prima doppiatrice con sindrome di Down

