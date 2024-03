Alibegovic guarda avanti Final Four di Coppa ok Ma la mia Fortitudo non è mai appagata»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Piena e completa fiducia nel gruppo e tanta voglia di continuare a stupire. E’ una, carica, vogliosa di far bene e di provare a mettere i bastoni tra le ruote alla favoritissima Trapani quella che scende a Roma pronta a incrociare, domani alle 20,45, la strada con i siciliani nella semie diItalia. La conferma arriva dalle parole di Teo, vicepresidente operativo di unache non vuole fermarsi. "Sono molto soddisfatto di come stiamo andando. A questo punto della stagione pensavo potessimo essere quarti o quinti e che servisse più tempo per la costruzione di una squadra nuova come siamo noi". E invece è stata unada subito competitiva grazie a un’ottima partenza e un primo posto tenuto fino all’ultimo minuto dell’ultima sfida di ...