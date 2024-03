Algeria | i primi convocati di Petkovic | ci sono Bennacer e Aouar

(Di venerdì 15 marzo 2024) L'ha convocato 31 calciatori per le due amichevoli che gli si giocheranno al Nelson Mandela Stadium contro la Bolivia e il Sudafrica...

Piano Mattei, Meloni: “Una grande sfida in cui siamo in prima linea”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto oggi a Palazzo Chigi la prima riunione della Cabina di regia sul Piano Mattei, un piano strategico che dovrebbe contribuire alla crescita degli ...tag24

Energia: conclusi ad Algeri i lavori di summit Gecf, spinta su uso gas naturale (6): Algeri, 03 mar 09:00 - (Agenzia Nova) - Durante gli incontri ministeriali del primo marzo ad Algeri, il segretario generale del Forum Hamel ha annunciato che la Mauritania si è unita ufficialmente al ...agenzianova

Cina-Algeria: oltre 260 rappresentanti a Setif per forum economico bilaterale: Nel suo intervento al forum, l’ambasciatore cinese in Algeria Li Jian ha annunciato che l’interscambio bilaterale ha superato per la prima volta i dieci miliardi di dollari nel 2023, auspicando che ...agenzianova